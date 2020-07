Les Bruxellois élisent deux app vélo et tourisme comme meilleures app post-Covid

Plus d’un mois après le lancement de «Brussels hacks the crisis» - dont le but est de développer des idées innovantes et numériques pour l’après-coronavirus -, les Bruxellois, invités à voter pour leurs idées préférées, ont choisi une app vélo et une app tourisme. Ces deux projets seront développés pendant tout le mois de juillet par des étudiants à l’occasion du Open Summer of Code.

