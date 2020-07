Ixelles: les riverains excédés par la terrasse illégale du Tiger Milk, rue du Bailli

Les habitants du quartier Bailli-Châtelain à Ixelles n’en peuvent plus. Depuis quelques semaines, le restaurant Tiger Milk a ouvert une terrasse côté jardin pour ses clients. Une terrasse installée sans autorisation. Et les riverains se plaignent des nuisances sonores du service et des convives, qui durent parfois jusqu’à minuit. Du côté de la commune, on fait valoir que la demande de permis sera examinée la semaine prochaine en commission de concertation. Mais les habitants, qui ont déjà envoyé plusieurs plaintes à la commune, se demandent pourquoi une installation sans permis, et en intérieur d’îlot, peut continuer à fonctionner en attendant cette décision urbanistique.

