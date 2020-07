Un marathon de Bruxelles virtuel pour remplacer l’édition annulée de 2020

Définitivement annulé, le marathon de Bruxelles, qui était prévu le 4 octobre prochain, pourra se courir… virtuellement. Pendant une semaine, il sera ainsi possible de courir quand et où les coureurs le souhaiteront. La participation est gratuite. En raison de la crise du coronavirus, l’événement physique en tant que tel a été reporté d’un an au 3 octobre 2021.

