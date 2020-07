Mazzù: «Je suis en train de me réconcilier avec le football»

Cela fait déjà un mois que l’Union a repris le chemin des entraînements. Un mois au cours duquel Felice Mazzù a appris à faire connaissance avec son groupe. L’entraîneur carolo revient sur ses premières semaines à la tête du groupe et n’élude pas non plus une question brûlante: celle des récents départs -ou annonces de départs- de joueurs marquants du club.

** * **** ******** *** ******* ************* *** ******** ** ************ ** ** ********* ******* ** ***** ********* *** *** ********** ********** **** ****** ****************** ****** ******* ** ***** ***************** ********* *** ********** ****** ** ******** ************** ********** ** ****** ***** ********** ***** ********** ** **** *** ***** *********** *** * ***** ** ********** ** ************* ************ *** **** ** ***** ******* ****** ** **** ******** ***** ******* ********* **** ************* **** ******* ***** ********* *** ********* ***** ********* ** ** ******* ** ******** ** *** **** ********* ******** **** ** **** *** ** ********** ********* **** ****** ****** *** ****** ** **** ** ***** ** ** ************ **** ** ******** ** ** ***** *** ** **** * *** **** ********* ** ***** ** ***** ** ***** *********** *** ***** **** ** ********* *** ** ********* ** ****** *** ******** ********* ****** ** ********* ** ****** ** *** ******** ***** **** *** ******** **** **** ** ****** ** ********************** ** ****** ******** ******** ****** ****** * ** ***** ** ******* ***** *** ***** *** ** ***** ** ** ****** ** *** ******* ****** ***** ***** ****** ************* ********** ****** *** ******** ******* ****** ** ** ************* **** ******* ***** ** ******** *** ** ******* *** ******* *** **** ********** ****** ** ******** ** ************ **** ***** **** ** ******* ** ******* ** ***** *** ****** ** ***** ***** **** ******* *** ******* ** **** *** ****** ** ***** **** *** **** ****** **** ** *** ***** ****** **** ** ** ****************** ****** ** ******** ** ****** ** ** ************* * ** ****** ****** ****** ** *** **** ****** ** ******** **** ** ************* ********* ** ******* ************ ***** ************ ************ ** ********* ********* ** * ** ********* ************* ** *********** ** ***** *** ******* ************* ** ***** ** ************* ***** ********* ** ***** ** ****** ********** **** ** ****** **** **** ******* ****** ********* ** ** **** ****************** *** ** * ** ** ****** *** ****** ***** ******* ********* ********* **** * ****** *** ***** ** *** *********************** ** ************* * ********** ****** *** ************** ** ************* ***** ******** ***** ****** ***** ******* ** ********* ** *** ** *********** ** ** ********* **** ****** ** ********* **** ** ********** ********** ** ** ****** *** ********* ** ****** ****** ***** *********** ********** ** ** ********* ********* ******* *** ********** ******* ** ****** **** ** ******** *********** ************ **** ********* *** *** ******* ******* **** ******** ** ****** **** **** **** ****** **** ********* **** **** **** ***** ** **** ***** ******* **** ** ** **** ********** ***** ** ***** ** ************ *** ******* ** ****** ** ***** ** *** ** **** ** ************** ** ** ************ ******** ** ********* ****** ** ********* ***** ** **** ****** *********** ** ********** ** ********* *** *** ****** ********* **** ******** ** ****** ****** ** ******* ** ********* ****** *********** **** ********* **** ********** ** ******** *********** ******** ***** *** ** **** ******* ***** ** ***** ******* *** ********** ******** ****** ** ** ******* ** ******* ***** *** ********* ** ******** ******* ****** ******* ************ * ***** *** ********* ** ** ********* ** ** ***** ** ** *** ********* **** *** *********** **** ********* ******* ********** *** ** **** ************ ******** ******** ** *** ** ******** ********** ********* **** ***** ******** ** ** ******* ***** *** ******* ************ ******** **** ** ***** ******** ***** ******* **** ********** *** *** ***** ** ***** ** * ** * **** **** *** ***** ** ** **** ***** **** ***** ** **** ********** ******* *** ***** ******** ** ******* ** ***** ***** ****** *** **** ** ********** ****** ****** ******** *********** ******* ******** **** **** ** **** **** ***************** ******* ******