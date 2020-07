Brussels Airport se prépare à la fermeture d’une de ses pistes

Les travaux préparatoires à la rénovation complète de la piste 25R/07L débutent ce mercredi à Brussels Airport. La plus septentrionale des trois pistes de l’aéroport sera ensuite complètement fermée du 13 juillet au 23 août. Pendant ces six semaines, la piste transversale 01/19, plus courte, sera utilisée pour les départs et les atterrissages chaque fois que cela sera possible.

