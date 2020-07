Émeutes à Anderlecht: l’individu qui avait volé une arme de police déjà libéré

Moeze Karoui, qui avait passé un peu plus d’un mois en cavale avant d’aller se rendre à la police en compagnie de son avocat, Me Yannick De Vlaemynck, n’aura finalement passé qu’un mois et demi derrière les barreaux!

** ************* ************ *** ******** ************** * ****** ***** ********* ********** ****** ** **************** ** *** ************* ***** ** ***** **** ******* ****** *** *** ************* *** *** *** *** ** * ******* *********** ** ** ********* * ****** ** ********* ****** ** ******* ** ******* ** ********* *** **** **** *** ** ******** *** ******* ** *** ****** *** ************* ***** ** ****** **** ** ******** * ************** ***** ** ***** ******* *** ******* ** ******** ************** **** ******* ***** ****** ***** ******* ** ****** ** **** *** ** ***** ***** ****** ** ******* *** *********** ** ****** ** ** ***** ******* **** *********** *********** ** ******* ** **** ******** ******* ************ **** *** *** ******************** **** ********** *** ***** *** ** ***** ** ***** ********** **** *** ***** ** ***** ****** ** ** ***** ************** ******** ** **** ** *** **** ******** ** ******* ** ****** **** ***** ***** ****** ******** *** ** ******** *** **** ** ** *** ** ******* *********** *** ***** *********** *********** ** ** ********* ***** ***** **** *** ********* ***** ** ******* ************ ** ************ ** ******* **** ***** ********* ** ***** ** ************* ************ ***** *********** *********** ****** *** ** ***** ** ******** ************ *** ****** ** ******** ******* * ***** ********* ******* *** ** **** ** *** **** ***** ** ******* ***** ***** *** ******* **** ********** ** ****** *** ************ ***** ** **** ** *** ****** ** ***** **** ****** ** ***** ********** ** ******* * ** ** ****** **** ** ***** ** ** *******************