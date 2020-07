Coronavirus: Denis Ducarme a rendu visite à plusieurs commerçants de Schaerbeek

Le ministre des Indépendants et des PME, Denis Ducarme, a rendu visite jeudi à plusieurs commerçants de Schaerbeek, installés sur la place Dailly et dans la rue de Brabant, comme il l’avait déjà fait le week-end dernier en Wallonie, notamment à Chimay et à Charleroi. Il prévoit de poursuivre ces rencontres durant le mois de juillet.

********** **** ***** **** ** ***** *** ** **** *** ** ******** ** ***** ** **************** * ******** ***** ******** ********** ****** ** ****** *** **** ***** ** ******** ** ************ ** ******** ****** ******* ****** ** ******* ***** ** ***** *********** ** ******** ***** ** ** *** ****** ******** **** *** ******* ****** ** ******** ************ ****** ************* *** ********** **** *** ************* *** ************* *** ************** **** ** **** ***** *** ******** ******* **** *** ************* **** *** ************** **** *** ********* ** ********************* *** **** *** ********* ************* *** ***** *** ******* *** ************* ** ******** ** *** ***************** ** ****** * ******** **** ***** **** ** ******* ** ********** **** ******* ********** ******* *************** *** ****** ****** ***** ** ******* ******* ***** * ********* *** *** ******* ****************** **** *********** ** **** *** ******* ** ******** ** ** *** ** *** *********** ******** ****** *** ** ******* ********** ***** *** ************* ** ********* ***** ******** **************** ************ **** ****** ******** ******* ****** **** ***** ******* ************** ** ****** ******* ** ***** ** ***** ********* ******* ** ****************** ******** ***** *** ******** * ********* *** *** ******* ******** ******* **** ** ************* *** ******** ******** ** ******** *** ************ ******* ****************** ***** ***************** **************** ********** * **** ********** *** *** ****** ********* **** ** ******** ************* ** *************** ******* ******** **** ***** *** ********** ******* ** ** ***** ***************** ** ****** *** ****** ** ***** *** *** *********** *** ******** ********* *** ********* ** ****** ********** ** **** *** **** *** ** *** **** ** ****** ** *** ****** ****************** ******* ** ******* ** ******** ******* ******* ***** **** ** ********** ************ ***** *** ************** ** ** ** ******** ** ** ***** ******* **** ** *** ** ******** ***** ******* * ****** ******* *** ******* ************* ***** ********** ** ********** ******* *** ******** ** ******** ** ******* ** *********** ***** ** ****** ** ********** *******