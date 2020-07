Indemnités chantiers à Bruxelles: seulement 185.000 euros dépensés sur 1,5 million

Le nouveau système d’indemnisation des commerçants impactés par un chantier dans l’espace public est en place depuis un peu plus d’un an. Bilan? Mitigé dans les chiffres. Le ministre Didier Gosuin (DéFI), père de la réforme, avait prévu un budget d’1,5 million par an. Or, à peine 10% de cette enveloppe a été dépensé au cours de la première année.

** ******** ***************** *** ************ ********* *** ** ******** *** ********** ****** *** ****** ** ***** ********** ****** **** ** ************ **** ** ****** *** ********** *** ************ *** ** **** ******** ** ****** **** ************** ** ***** *** ******* **** ******* ** ************** ****** ***** ** ***** *** ***** ** ************** ** ******** ** ************* ** ************ ****** ****** ******** ** ******* * *** ** ***** ** ******* ******** ** **** ***** ** ******** ********* ** ******** ****** ************** *********** *** ***** ** ***** ****** ** *** ***** *** ********* ** ***** ** ** ********* ******* ** ************* *** **** ************* ** ** ******* **** ***** ******** ** ****** ******* ** ******** ************* ********** * * ** *** ******** *********** ** ***** ** ** ********* ****** *********** ** ************** **** ******** ** ******* ** ******* ******* ********* *********** ********** *** ***** ****** **** ** ******* *************** **** ** ******* ****** ** ******* ****** ** *** ******** ********* ** ** ******** * ******* **** ***** ** *** ********* **** ** ******* **** ** ******* ***** ** ******* ************** ** ****** ****** ***** ****** ** ****** ******* ******* *** ** ** *** ****** ** *** **** **** ** ******* ******* ** *** ** ** ***** ********** ****** ******* ** ** ******** ****** ** ******* ** ********* ** ********* ** ***************** ****** ** ******* ** ********* ******* ************ ** ****** *** *********** ** ******* ******** ****** ******* **** **** * **** ** ****** ***** ** ************** ** ************ ** *** **** **** **** **** ****** ** **** ******************* ***** *** **** ********* ** *** *************** ** *** ********* ** ******* ****** ****** *** ****** ********** * * ************ *** ************** ** *********** *************** ******* ********* *** *** ********* ********** ** ********** ** *** ***************** ** ** ***** ** ********** ************ ** ************** *********** ****** ******** ******* * ****** ** ********* ******* ** ** **** ** ************ ********* *** ** ********* ********** ****** *********** ** ************** *** ********** *** *** ************ ****** ** **** ****** ***** ** ** ****** *** ** ***** **** ***** ** *********** ** ********** ** ******* ********** **** ************** **** ** ****** ****** *** ****** ******* ********** ******** ******* **** ***** *** ******* **** ******* * * ** ***** ** ********* ** ** ****** ** ******* ********** **** ** ********** *** **** ** *********** ** ****** ** **** ****** *** ***** ************* *** **** **** ** ************ ** ** * ** * ** **** ** ***** ** ****** ***** ******** ************** *** ** ************** ** ************ ******* ******* ******** ***** ******* ** ***** ****** ********** ******** *** ********** ***** ** ************ ***** *** ********** ****** ******** **** ***** ******** **** ** *********** **** ***** *** ** ***** *** *** ** * ************* ** **** ********* *************** ********