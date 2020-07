Une caravane itinérante cet été pour se préparer à Bruxelles limité au 30 km/h

Entre la mi-juillet et la mi-août, le «Brussels 30 Tour», une caravane estivale itinérante, traversera la région bruxelloise, indique dimanche Bruxelles Mobilité. Le but de l’événement est de donner un avant-goût de la Semaine de la Mobilité, qui aura lieu du 16 au 22 septembre - avec le dimanche sans voitures du 20 septembre en point d’orgue - et dont le thème sera cette année la Ville 30.

