Miss Belgique, 18 Bruxelloises candidates à la couronne

Miss Belgique 2021, c’est parti! Même si ça a été rendu compliqué à cause du Covid-19, le concours est sur les rails pour élire la plus belle fille de Belgique, au début de l’année prochaine. Du côté des changements dus au coronavirus, il y a d’abord le casting qui n’a pas pu se faire physiquement. Les candidates ont été sélectionnées sur base de photos et d’une vidéo qu’elles ont envoyées au comité Miss Belgique. Pas de présentation officielle à la presse non plus, en ce début juillet, ni de photo de groupe. Tout au plus, le comité a-t-il pu faire quelques photos des filles dans un jardin.

