Une bagarre éclate entre plusieurs individus dimanche soir à Anderlecht

Une bagarre mêlant un nombre indéterminé d’individus a éclaté dimanche vers 22h50 au croisement de la rue de Fiennes et de la rue Sergent De Bruyne à Anderlecht, a indiqué lundi matin une porte-parole de la zone de police Bruxelles-Midi (Saint-Gilles, Anderlecht et Forest). Il n’y a pas eu de blessé signalé et pris en charge sur place. Les policiers n’ont pas procédé à des arrestations.

