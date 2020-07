Un été inondé de live streamings pour soutenir le secteur musical bruxellois

Afin de soutenir la scène musicale bruxelloise fortement affaiblie par la crise causée par la pandémie de coronavirus, visit.brussels, le Botanique et Kiosk radio tiendront des résidences d’artistes et des live streamings tout au long de l’été. Des artistes belges et bruxellois se succéderont derrière les platines ou sur scène et se produiront en live. Leurs performances seront diffusées via les pages Facebook des trois partenaires.