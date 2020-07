Bruxelles: un mari inculpé de torture maintenu en détention

Un homme de 43 ans placé sous mandat d’arrêt pour tortures, traitements inhumains et dégradants et des coups et blessures volontaires à conjoint avec incapacité a vu sa détention prolongée de 2 mois par la chambre du conseil de Bruxelles, selon une information diffusée ce mardi par le quotidien La Dernière Heure (DH) et confirmée par le parquet de Bruxelles. Selon ce dernier, la décision de la chambre du conseil remonterait à début juin.

