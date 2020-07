Un demi-million d’euros pour maîtriser la prolifération des rats à Bruxelles

Les rats pullulent à Bruxelles. Les signalements de rats sont en augmentation depuis 2001 et concernent de plus en plus d’endroits. L’infestation de rats est un problème qui appelle une solution au niveau régional. La dératisation est actuellement une compétence communale, les efforts et l’expertises sont dispersés. Mais la situation est sur le point de changer. Les premières étapes en vue de la création d’une agence bruxelloise pour la lutte contre les nuisibles ont été franchies selon la réponse du ministre Maron à une question écrite de Fouad Ahidar.

