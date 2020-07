La police de Bruxelles Capitale / Ixelles investit le réseau social TikTok!

Déjà on ne peut plus active sur les réseaux sociaux, c’est la première zone de police locale du pays à s’inscrire sur TikTok qui est très populaire auprès des jeunes et permet de publier des courtes vidéos musicales et / ou humoristiques. Découvrez sa toute première vidéo qui montre le nouvel uniforme de ses motards qui seront désormais bien plus visibles qu’auparavant…

