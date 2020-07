Décolonisation de l’espace public: «Un camp ne doit pas gagner contre l’autre»

Georges-Louis Bouchez et Gaetan Van Goidsenhoven critiquent la méthodologie du débat à Bruxelles. - E.Germani

La résolution relative à la décolonisation structurelle et inclusive de l’espace public bruxellois déposée et soutenue par les différents partis de la majorité ne l’est pas par le MR, alors qu’elle l’est par l’Open VLD. Mais le parti libéral, soucieux d’éviter qu’on le prenne pour un défenseur de la colonisation au Congo belge, a tenu à expliciter sa position par la voix de son président Georges-Louis Bouchez et de son chef de file à la Cocof Gaëtan Van Goidsenhoven.