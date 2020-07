Une nuit à 200euros pour la plus belle photo d’une rue de Bruxelles

À l’occasion de la fête nationale, la Ville de Bruxelles veut inonder Instagram de photos de ses rues. Une façon de raviver le sentiment national et de soutenir le commerce local. À cet effet, le département des Affaires économiques lance un concours. Les plus beaux clichés qui allieront couleurs de la Belgique et rues bruxelloises seront récompensés.

