Une prime de 100 euros/enfant payée à 2/3 des familles bruxelloises en septembre

Une prime de 100 € par enfant sera ajoutée, en septembre, aux allocations familiales des familles bruxelloises les plus précarisées. Le parlement bruxellois a en effet donné son feu vert à cette proposition des ministres bruxellois en charge de Allocations familiales, Bernard Clerfayt (DéFI) et Sven Gatz (Open VLD).le texte a été adopté par 79 voix et 4 abstentions (N.Va et Agora).

