StartUp My Brand veut booster l’image de marque des jeunes entreprises bruxelloises

Kadima Muela et Selyne Bourleau sont les fondateurs de StartUp My Brand.

Ce projet bruxellois a pris forme tout récemment pendant la période de confinement. Son but est, d’une part, d’aider les start-up et jeunes entreprises à mettre en place ou développer leur image de marque et d’autre part, de stimuler le potentiel des jeunes talents qu’ils soient en début de carrière ou encore étudiants.