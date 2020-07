La zone de police Bruxelles-Nord va renforcer ses contrôles des «mesures coronavirus»

La zone de police Bruxelles-Nord va augmenter les contrôles sur son territoire, a-t-elle communiqué mardi, dans le but de contribuer à limiter la propagation du coronavirus. «L’accent sera mis sur les lieux et les moments où il y a davantage de monde, tels que les magasins, les restaurants et les marchés», a précisé la zone.

