Elke Van den Brandt la ministre bruxelloise la plus sollicitée par les députés

Bernard Clerfayt, Nawal Ben Hamou, Elke Van den Brandt, Rudi Vervoort, Alain Maron, Pascal Smet, Barbara Trachte et Sven Gatz. - J.T.

La session 2019-2020 vient de s’achever au parlement bruxellois. L’occasion pour nous pencher sur le bulletin chiffré des questions, interpellations et demandes d’explication adressées à nos ministres après un an d’exercice. Ce n’est évidemment qu’un indicateur mais il permet de prendre le pouls des thèmes qui préoccupent le plus nos élus. À ce jeu, Elke Van den Brandt (Groen) précède assez largement Alain Maron (Ecolo).