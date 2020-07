Bruxelles: la retransmission du Tomorrowland virtuel à Tour & Taxis annulée ce samedi

Des DJ-sets et une retransmission sur écran géant de «Tomorrowland Around the World», le festival de musique électronique Tomorrowland en ligne, c’est ce qui était prévu ce samedi après-midi à Tour & Taxis à Bruxelles. Mais l’organisateur, le cinéma en plein air Movie Drive, installé sur le site de Tour & Taxis cet été, a décidé d’annuler l’événement il y a quelques jours seulement, compte tenu de la nouvelle hausse de cas de Covid-19 en Belgique et de la demande des autorités d’accroître la vigilance.

** ******* ******** ** **** ***** ***** ***** ******** ************* *** *** ****** ****** ** ****** ******************** ****** *** ************** ************ **** ** ********* ******** ************ ********** ********** ** ***** *** ****** ** ********* ****** **** ** ** *********** ** **** *** ********* ******** ** ********* ** ****** ** ** ********* ** ************ ***************** ***** ****** ***** ****** *** ******* **** ****** ***** ** ************** ** **** ** ************ **** ****** ** ****** ******** *********** ** ****** *** ******** ** ******** ** ****** ** ********* ** *************** **** ** ******* ***** ** ***** ***** ********** ** ** ***** ******* *********** ******** ****** ******** ********** ************ **** ******* *** ********* ** *********** **** *** ********* ******** ** **** ** ** ******