Chant des Cailles à Watermael-Boitsfort: le collectif Saule dévoile ses conclusions

Saule (pour symbiose agriculture urbaine, logement, environnement) un projet de co-création lancé en 2017, financé par Innoviris, réunissant des citoyens, des professionnels de l’agriculture urbaine, des chercheurs, des spécialistes de l’information sociale et des urbanistes. L’objectif est de réfléchir ensemble aux liens possibles entre les projets d’agriculture et de nouveaux logements en ville. Le projet se centre sur la Ferme du Chant des Cailles à Watermael- Boitsfort et sur le quartier des Archiducs – Logis-Floréal.

