Pour le listing des clients, la Fédération Horeca recommande d’utiliser une appli

Les établissements Horeca doivent tenir un listing de leurs clients reprenant leurs coordonnées. Pour respecter cette mesure exigée par le CNS, de nombreux bars, cafés et restaurants travaillent avec des fiches papier. La Fédération Horeca bruxelles rappelle qu’il existe des applications qui sont plus lisibles, plus écologiques et surtout plus hygiéniques.

****** *** ************ **** ** ********** ** ** *** *** ****** ** ***** ****** ** *********** ** ************ ************ ** ** ******* ****** ** ************ *** ******* ****** ** ************ ******** ** ***** ** ******** ** ***** ******** *** *************** ****** ********* *********** ** **** *********** **** ** ** ******* ** *********** ******* *** ********* ********** ** ****** ******** ***** *********** **** *** ****** ****** *** ********** *** ******* ******** **** ********* ** ** ***** *** *********** ******* ******* ***** ********** ******* ** ***** **** ** ********* ***** ********* ** ******* *********** ************** ** ****** **** ** ************ ****** ********** ***** ********* ******** ********* *** ************** ** ** **** *** ** **** ** ************ ** ** ************* **** ********** ** ****** ** ** ********** *** ********* *************** **** ** ***** ******* ** ***** ***** ** ** ***** ******* **** ** ******* *** ** **** *** ********** ************ *** ****** ***************** ******* ******** ****** ********** ** ** ************* ********** ***** ** ******* *** ******** ** ** ************* ******* ******* ***** ********* ** ****** *** ******** ** ******************** *** ********* ************ ** ** *********** ********** ** **** *** *** ******** *** ******* ************ **** ******** *** ***** ** *** *** ************** ** ****** ** ********** ** ** *** ******** *** ******** **** ******* ***** ********* ******** ***** ** ********* *** ***** ************ **** ****** ******* **** **** *********** *** ***** *********** *** **** ******* ********** ******* ****************** ******* *** ********** *********** ************* ** ********** **** **** *********** *** ****** ** ****** ** ********* ****** ****** *** ********* *** ****** ****** ** **** ** ** ***** ******* *** ******** ************* *********** **** ** ** **** ******* ** ****** **** ******** ** ************ *********** * *********** *** *********** ******** *** ********** **** ** ******** ** ** ***** *************** **** ******* ** ** ***** ** ********** ********* *** ***** *********** *** **** ******* ** ******** *** ********* ******* ** ***** ***** ********* *************** ********* **** ******* ************ ** ** **** ******* ******** **** ******* ******** ***** ********* ** ** ***** * ****** ********** **** ** *** **************** ******** ******** ****** ** ** **** **** ***** ************* *** ** **** ** ** ************ *** *********** **** ************** ****** *** *** ******** *** **** ********* ** ****** ***** **** ******* ******** ** **** ** *********** ** *** ********* ******* ***** ** ****** ** ******* ** *********** ******* *** ****** Une application «open source» et personnalisée ** ********** ****** *** ****** * *********** *** *********** **** ****** *** ******* ** ** ************* *** *** ********* ****** ********** ** ********** **** ******** ** *** ******* ******* ** ********** *** ********* ************ * ****** **************** ************** *** ****** ** ******* *** ************ ** ****** ** ** *** ******* ** ******** ****** *************** ********** **** ** ******* ** **** ***** **** ****** ** ************* *** ******* ** ******* *** ******* ************ **** ** ****** ** ***** **** ****** *** **** ** ********* *** **** *** *************** ************** *** ******** ** ************* ***** ** ****** ******** ** ***** ****** *** *** ******** ** ** ********* **** ***** ** ** **** *** *** ******* ******** ******** **** ** **** ******* ** *** ** ******* ** ****** ** ******** ****** *** ************* ******************* ****** ***** ** ********************** *** ******** ****** *** ***** ** ******* ******** *** ******** ** ** ******** ******** ** ********** ********* *** ** ********** *** ******** ******* *************** ** **** ********* ******* *** ************ *** ******* *** *** **** ** ** ****** ** ** **** *** ** ***** ** ***** ************** ******** ****** *** ****** **** ** ****** ********** ** ******** ********** ******** ******** *** ********* ******** **** ********* *** ************* ** ** ****** **** ****** ******** ***** ***** *** *********** *** **** ** **** ****** *****************