Des militants ont tenté de récupérer des œuvres de la colonisation à l’Africa Museum

Des militants de la Ligue de défense noire africaine se sont rendus à l’Africa Museum à Tervuren dans le but de récupérer des œuvres issues de la colonisation pour les restituer aux pays africains. Le musée se dit ouvert au dialogue mais via un mécanisme d’État à État et non par une action militante.

Le musée est ouvert au dialogue 