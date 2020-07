La manifestation des forains est en cours: un cortège de six kilomètres!

Les forains sont partis du parking C du Heysel ce matin, pour manifester comme ils l’avaient annoncer. Pour protester contre l’annulation des foires dans le pays, et particulièrement la foire du Midi qui devait commencer ce samedi. Près de 400 camions sont venus de tout le pays, du Luxembourg, de France, des Pays-Bas et d’Allemagne. Ce qui provoque forcément des embarras de circulation.

