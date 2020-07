Encore une folle journée pour l’Union Saint-Gilloise

Ce vendredi, le club saint-gillois a appris que Virton allait l’assigner en justice dans le cadre des transferts de Moris et Lapoussin, que la D1B était complètement chamboulée et que Kevin Kis s’engageait à Lommel. On en oublierait presque que les Bruxellois disputent un amical ce samedi matin à Mouscron...

***** *** ** ******* ******* *** ** **** ***** **** ********* *************** ****** ***** ******** ***** ********** ** ***** ***** *********** ***** ** ** ***** ********* ** ****** ** ** ***** ******* ** ****** ** **** ********** * ********** ** ********* *** ****** ** ******** *** ** ****** *** ***** *** ******** **** ** ********* **** **** **** ** ********* ******* ********* *** ** *** ****** ************* *********** ** *** ***** *** ** ***** *** ******* *** *** ******* ** ******* ** ***** ** ** ********* ****** ********** ****** ** *** *** **** **** ******** *** **** ** ********* ** *** ** **** **** **** **** ** ***** ****** ** **** ************* ********* *** ***** *** ***** ******* ** ****** ********* ** ********** ******* ** ****** **** *** **** ********** ******** ****** ***** *** ******* ** ****** ** ** ***** ****** ******** ** **** ***** ** ********** **** **** **** ********* ** ***** ***** *** *** *** **** ** ****** *** ** ********* ***** ** ****** ** ** ************* ** ***** ***** *********** ******** ** ******* **** **** ** ******** *********** ***** ****** *** ****** ** ** ********* ** ***** ***** ***** *********** **** ******** ** ****** ** ***** ********* ** ************** ** ****** **************** *** ********* ** ******** ** ****** ***** ** ******* ***** ** ************* ******** **** **** ** ******** ***** ********* ****** ** ***** *** ************* ********** ************ *** **** ***** ** ******* ***** ******** ******** ****** ********* ***** ** ******** **** ** **** ***** *** ************* **** ********* ****** ********* **** ******** *** ********* ************** *** ********* *********************** ** *** ************ ****** ****** ** *** ****** **** **** ****** ***** ** ** **** ** ******** ************** ** ** **** ** ******* ** ***** *** **** **** ** ********** ***** ******* ** ********* *** ****** ******* ********* *** *** ****** ** **** ****** *********** ** *********** ********** ** ********** ** ***** ** ** ********* ***** *** ** ****** *** ****** ** **** ****** ** *** ***** ** *** *** ****** *** ********* **** ** ****** ****** **** ******* * ****** ******** ****** ******* *** *********** ******* ** *** ** ****** *** ****** ****** ****** **** ******* ******* ***** *** **** ***** ****** ** **** *** ******* ********* ** ** ****** ***** ** ***** ********* ** ***** ******** ** *** **** ** ***** ****** ****** ******** *** ** ****** ***** ************* ** ********** *** *** **** ****** ** ***** ***** ******* ********** **** ** ********* *** ***** ******* ***** ** ** **** ********* *** ** ****** ********* ** ** ****** **** ** ****** ** * * ** ** ******** ** ******** ************* **** ** ****** ***** ******* *********** *** **** * ****** **** *** ************ **** ******* **** ***** ** ****** ** *** **** ***** ***** ***** ** ****** ********* ** ******* *** ** **** ************ ** *** *** *** ************ *** ********** ******** ** ************* ** **** ********** ******* *** ************* ********** **** ** ******** ** ***** ****** *********** ************** ******* **** ****