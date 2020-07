Coronavirus: la police bruxelloise veillera au port du masque durant le week-end

Les six polices de la région bruxelloise annoncent ce vendredi qu’elles contrôleront plus particulièrement le port du masque durant le week-end, mais aussi le respect des heures de fermeture et de la distanciation sociale dans les commerces et les établissements horeca. Des contrôles renforcés ont été mis en œuvre cette semaine à la suite des annonces du Conseil national de Sécurité.

