Saint-Josse ouvre une maison communale d’accueil pour pérenniser l’aide aux sans-abri

03/08 15:00 → 03/08 21:00

Nous prévoyons des averses localement intenses et se déplaçant lentement. D'importants cumuls de précipitations seront donc possibles par endroits et pourraient atteindre ou dépasser 20 mm en 6 heures. Ces averses seront parfois orageuses et pourront donner lieu à des rafales de vent.