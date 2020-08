Une boucherie fermée à Saint-Gilles et 40 kilos de viande détruits

La zone de police Bruxelles-Midi et la commune de Saint-Gilles ont effectué, début juillet, un contrôle en matière d’hygiène et de propreté dans des commerces du quartier de la Porte de Hal, a indiqué la zone mardi. À l’issue de l’inspection, une boucherie a été fermée pour «manquements flagrants aux règles d’hygiène et de conservation des aliments», et une quantité de 40 kilos de viande ont été saisis et détruits. Un avertissement a par ailleurs été adressé à une pizzeria qui ne satisfaisait pas totalement à ces règles, a précisé la police.

*** ******** ** ****** ** **** ** ************** ** ** ******* ** ************ *** ***** ********** ********** ********* ******* ** ** **** ** ***** ****** ** ** ********* ******* ********* ** ********* ** ** ** *********** ******* ********* ** ** ***** ** ******** ************* *********** ********** **** ******* ********** ********* ** *** ** **** ****** **** ** ***** ******** ** ***** ****************** * ********* ** *********** ************ *********** *** ******* ** ********** *** ** ********** ** ************* *** ******* **** ** ********** ** ** ********** *** *** ********* ************* * ****** ******** ** **** ** *******