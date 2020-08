Golden Palace Casinos & Sport va produire 2,5 millions de masques chirurgicaux

Le groupe Golden Palace Casinos & Sport a décidé de renforcer encore son action pour limiter les risques de propagation du Covid-19. L’entreprise familiale a investi dans une machine industrielle et a installé à Bruxelles un atelier de production de masques de protection sanitaire. Porteurs d’emplois et 100% produits en Belgique, ces masques seront mis à disposition non seulement au sein des établissements Golden Palace, mais aussi auprès de ses partenaires partout en Belgique.

*************** **** ***** *********** ****** ** ****** ** ***** *************** ********* **** ****** *** ******** ******************* ***** ******* ********** ************** ********** ** ******* ************ ** ************ ** *** ****** ** ****** ** ********** **** **** ****** ******** **** ******** **** ********* *********** **** ***** ******** *** ******* *** *********** ** ** **** *** **************** **************** ** **** **** ******** *** ********** ******** ** *** *************** ** *** ******* ** ** ***** *********** **** ** ********************* ** ***** ***** ** ****** * ******* *** ** **** ** ****** ****** ********* ************* ** ***** ****** ** ************ ************* ******* *** ** ******* ********* ** ***** ** ***** ******* ** **** ****** ********* **** ** ********** ********** **** ***** ******** **** ** **** ********* ************ **** ** ***** ** ********** ** ******** **** **** ****** *** ******* ******* ***** ***** ** ************* *** ** ************ ** *********** ** ** ********** *** ******* **************** ******* ********** ***** ****** ****** ****** * ********* ** ** **** ** ***** ******* ******* ** *********** ********** **** *** ****** ******** ** **** ** ****** ********** ** ****** ** ******* ** ******** ********** ** ****** ********* ** ******* ************* *** ******** ** ***** ** ************** **** ********* ** ******** ***** *** ********* ** *** ******* *** ****** ** **** ****** ******* *********** ******** ** ***** **** ** ****** ** **** **** *** ******* ******* ** **** ** ****** ** ******* ******* *** *** ********************* ******* ******* ********** ** ********** *** ******* *** *********** ******* ************** ** ******* *** ** ******* ** ********* ** ******* ** ** ********* ******** *** ***** ******** ** ***** ******** ****** ********************* ** ******* ************ ** **************** ********** ********* **** ****** *** **** ** ****** *** ** **** ** ***** ******* ** ******** **** ************* ***** ***** ** ****** ****** ** ***** ********* **** ** ******* ***** **** ***** ****** *** ****** ********** ***** ***** *** ************ **** *********** ****** ******** **** ********* ******* ******** ** ****** *** *************** ** ***** ********** ** ******* ******** ** *** ***** *************** ** *********** *********** ****** ***** ******** ************ ****** *******************