Mazzù: «Ce succès contre Lens a une saveur particulière car c’est un club de L1»

Nouvelle victoire pour l’Union Saint-Gilloise qui se déplaçait à Lens ce mercredi après-midi (1-3) grâce à des buts d’Anas Hamzaoui (encore lui après son but marqué contre Mouscron ce week-end), Casper Nielsen et Deniz Undav. Il s’agit du troisième succès d’affilée des Saint-Gillois après leurs victoires face à Mouscron, Ostende et Eupen.

