Explosions à Beyrouth: un hommage rendu devant l’ambassade du Liban à Bruxelles

Environ 150 personnes, selon l’estimation de la police de Bruxelles-Ixelles, se sont rassemblées jeudi soir, entre 18h30 et 20h30, devant l’ambassade du Liban à Bruxelles, située avenue Franklin Roosevelt, pour rendre hommage aux victimes des explosions de mardi dans le port de Beyrouth qui ont fait plus de 137 morts et plus de 5.000 blessés.

