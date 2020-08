Police de la zone Midi: 73 PV pour non-respect du port du masque

Suite aux nouvelles mesures Covid19 annoncées par le CNS fin juillet, les communes d’Anderlecht, Forest et Saint-Gilles, en étroite collaboration avec la zone de police Midi ont déployé des efforts importants de sensibilisation et de contrôle du respect des mesures dans le but de lutter contre la propagation du virus et de protéger les habitants de la zone Midi.

