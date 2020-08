La rue Sainte-Catherine devient piétonne

La rue et une partie de la place Sainte-Catherine s’ouvrent aux piétons et cyclistes. Une nouvelle accueillie chaleureusement par les commerçants du quartier. Ils voient en la piétonnisation l’opportunité d’offrir à leur clientèle un cadre agréable, ouvert et apaisé. Terrasses, bacs à fleurs et arceaux vélos s’installent progressivement et orneront, dès à présent, cet illustre axe de commerce et de restauration de la vie bruxelloise.

