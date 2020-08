Carte de riverain: plus utile à Berchem qu’à Anderlecht ou Forest

Avoir une carte de riverain permet à un habitant de se garer gratuitement près de chez lui. Encore faut-il trouver de la place en rue! Et là, on s’aperçoit que tous les Bruxellois ne sont pas «garés» à la même enseigne. Des chiffres fournis par parking.brussels pour les communes où elle gère le stationnement, il ressort qu’il est nettement plus facile pour un Berchemois de se garer près de chez lui que pour un Anderlechtois.

******** ******* ***** ** ******** ****** *** ********* ****** ********* ***** ******* ******* ********* ** ******* ***** ***** ** **** ** **** ***** ** ***** ** ******* ***** ** ******** ** ***** ************* ****** ******** ************ ******* * *** *** ******** ************ ***** ** ****** ** ****** ** *************************** ***** ** *** ******** ** ** ****** ** ****** ** ************* *********** ** ******* ** **** ** ** ******** ******* *** ** ******** ** ** ********* **** *** *** ****** ******* ** *** ******** ** ******** **** *********** ******** ** ******* *** **** *** ********** ** **** *** ***** **** ****** **** ** ******** *** ********** **** *** **** ******** *** **************** ***** ********* ***** ******************** *************** ******** ** ***** ********* **** ***** ******* ** **** ********** ****** *********** ***** ******* ******* ***** ****** ** ************* ************************ *** ** ********** ** ** ******** **** ** ***** ** **** ************ ** *************** ** * * **** **** ******* ***** ** ******* ** *** *** ********** ***** *** ***** ** ********* ** ************ ** ********* *** ********* **** *********** **** *** ************** ** ***** ******* ****** ****** *** ***** *********** ***** *** ** ********** ******** ******* ********* ****** ******* ** ***** ** **** ****** *** ****** ************* * ***** ******* ****** *** **** ** ******* ***** ** ******* ** ***** *** ** *********** ********* ** **** **** ****************** *** ** ***** ******* *** ** ***** ** ******** ****** ********** **** ********** *********************** ********** ****** ******** ************ ** ***************** ********** ***** ** ****** ** ****** ** ********** *** ** ** ********** *** **** ****** *************** *** ****** ** **** *** *** ******* ** ******** *** **** ************* ** ****** ** ****** ******* ************ ********** ** *************** ********* *********** ** ********* ******* *** ****** *** **** **** *** ********** ** ****** **** ** ***** ****** **** *** ****** ********* ************* ****** ***** *** ********* *************** ** ******* ** ***** ***** ** ********* *** ****** ***** ****** **** *** ********** ** ** ********** **** ** ****** ****** *************** ****** *** ******** ********** *** **** **** ** ****** ******* ***** * ** ****** ** ******* **** ** ****** ** ****** ********* ******* ***** ****** ** ******* ****** *** ** *** **** ****************************** **** ****** ** ** ****** ** ******** ********* * ***** ***** ****** **** ****** ********** *** ****** *********** ** *** ************** ** ** *** ********** ************ **** ********* ** **** ** **** ** ***** ************ ** ************** ** *************** ****** ********* ***** ** ***** ****** * *** ** ***** ***** *********** ** *** ********* ************ ************ *********** ** ********* ***** *********** **** **** ** **** ****** ********* ** ****** ** ****** ** ******** ********************* ** ****** *** ****** ** ************* ************ ********** **** ***** ****** ** **** *** *** ****** *************** ** *********** *** ****** ****** *** ******** ** ******* *** ************* ** **** ************** ** *** ** ******** ********* ********* ****** ******* ******************* ****** ****** ******** ** *************** ********** ****** **** ** ******** ** ******** *********** ** ****** *** ***** *** ***************** ******* **** ************ ************ ******* *** ********** ** ************ ** ***** ** ****** *** ****** *************** ** ***** **** ********** *** ******** **** ******* **** ************** ******************