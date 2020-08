Koekelberg aide ses seniors pendant la canicule

Depuis mercredi, les gardiens de la paix et les agents du service de Prévention de la commune de Koekelberg rendent visite à tous les seniors de plus de 70 ans afin d’identifier les personnes en situation d’isolement et de communiquer leurs coordonnées à la personne de référence «Canicule». Celle-ci contacte chaque jour les personnes référencées afin de prendre de leurs nouvelles et de leur apporter, si besoin, une aide technique, d’information ou de relais médical.

**** ******* ********** *** ** ***** *** ******* ********* **** ** ***** ** **** ******** * *** ********* ******* ***** ** ***** ********** ** ********** ***** ********* *** ********** *** ** ********** ** * ** *** *** ******* ** ************* *** **** ** ***** ****** ******* ** ******* *** ******* ************** **** ******** *** ********* ** ** ***** ** ***** * *** *********** ** ******* **** *** ********* ** ******* ** ********* *** ****** ********* *** ************ ****** ***** ** ***** ** ********** ********* *** ****** ********* ** ******* **** ********* ** ******* ***** *** *** ******** ************ ** ******* ** ******** ********* ************ **** ** ** ***** ** ***** *** **** ***** *** ** ****** ****** ** ** ************* ** **** *** ******** ********** ** ******* ******** ** ** *************** ******* ** *** *********** ** ****** ** ******** ** ********* ******* ********* ******** ** ** ****** ******** ** ****** ******** *********** ******* *********