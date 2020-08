Bruxelles: un pompier plongeur agressé par celui qu’il secourait dans le canal

Samedi soir vers 22h30, suite à un appel au 112 signalant une personne dans le canal à hauteur du quai des Péniches, pompiers et secours médicaux se sont rendu sur place. Le pompier qui se dirigeait vers cette personne dans le canal a été agressé par cet homme, qui lui a décoché 2 coups de poing violents au visage. Le plongeur a également été mordu par la victime. Finalement, alors que l’énergumène continuait à lui asséner des coups, le pompier a pu le ceinturer et, avec l’aide d’un second plongeur, il a pu le ramener sur le quai.

