Le Meyboom, version express, planté 2 h plus tôt !

Le Meyboom, un des sommets du folklore bruxellois, a bien eu lieu et à la date prévue, ce dimanche. Mais, mesures de distanciation sociale oblige, le nombre de participants était limité. Par contre, il était possible d’en suivre le déroulement via le site Internet de la Ville de Bruxelles ,qui le retransmettait en direct, dès 14h. Particularité, l’arbre a été planté largement avant l’heure limite de 17h, soit vers 14h40… soit 2 heures plus tôt que d’habitude!

