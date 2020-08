Ilyas (6) s’est noyé à Nekker: tout un quartier d’Anderlecht pleure le jeune garçon

Plus qu’une famille, c’est tout un quartier qui est ébranlé par le décès prématuré d’Ilyas, un jeune Anderlechtois de six ans qui s’est noyé ce mercredi à la zone de loisirs de Nekker à Malines. La commune d’Anderlecht est venue offrir tout le soutien possible à la famille endeuillée.

******* ****** ****** *** ***** *** *** ******* ** *********** ********** ** ** *** **** *** ******** *********** *** ********* ** ** **** ************ ********** ***** ******* ** * **** ** ***** ************* ******* ***** ** ******** **** ** *** ******* ** ** **** ** ******* ** ****** ** ******** ******** ** ** ******** *********** ********** *** ** ******* ** **** ******* ******* **** ** ******** *** *** ********** *** ******** ************* ** ***** ********* ******** **** *** ************** ******** *** ******** *** ******* ****** **** ********* ***** ******* ***** ** **** ********* ** ********* ********** **** ******** ******* *** ****** ** *********** *** ********* ******* ****** ** **** ** ******* ** ****** ************* ** ************** **** ****** **** *** ****** ***** ********** ***** ***** ** ****** *** ** ************ *** ** ******* ***** ** ********** ** *** ****** *** **** ****** **************** *** ******* ************* ******* ** **** ******** ********** ****** ******** **** *** ****** ** *********** ** ***** **** ************* **** ******** ** **** ** ********* *** **************** ********** ** **** ****** ***** ******* ******* ****** ** *********** *** ********** ****** **** ******* ******* ** ***** **** ************ ******* *** **** ********** ****** ** ***** ******* ********** *** *** ******* ** *** ******** ** *** ***** ** *********** ** ** ******* ******* ***** ** ******** ******* ** ** ******* ** ***** ****** ************* ****** ***** ******** ** ****** ********** ******** ** ************ ** ******* **** *** ******** ********** ** ****** ***** **** ***** ********** *** **** ************* **** ** ** ******** ********* ************ *** ************* ** **** *** ************* ** ** ** **************** ******* ******* ****** ** *********** ************** *** ****** ** ***** ****** ******* ** ** ******* ********** ******* ** ******** *** ******** **** * ***** ******* **** **** ***** ******* ** **** ***** ******* ** ****** ************** ******** ****** ** ***** ********* ******** ** ** ******************* ******* ** *********** *************** ** ****** ** ******** ************* ** ** ****** ** ** **** ** ******* ** ****** ** ******** ** **** *** *** ***** ****** *********** **************** ** **** *** ***** ** ************ ** ****** **** ***** **************** ******** ** *********** ** ********* ********** *** **** *** ********* ************ ** ** ******* *** ****** ******** ** ** **** *** ******* ******* ** ******************** ************ *** ******** *** ************ ** ***** ** ****** ** ******* ** ******* **** ************* *** ************* *** *** ****** ** ******* ** ***** ************** ******** **** ***** ** ***** ******** ********* * ***** ******* *** *** ********* ********** ***** ** ***** ******* *** ********** **** ********** ********** ** *** ****** ** ** ********** ***** * ***** ******* *********** ** ************ ************* ********** **** ** ***** ** ***** ******* ** ******* ***** *** ********* ** ***** ******* ****** *********** ****** ****** **** ** ******** ** ** ********* ** ** **