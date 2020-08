2,2 millions d’euros investis pour des réaménagements dans les Marolles

La Ville de Bruxelles lance un nouvel appel à auteur de projet, dans le cadre du Contrat de Quartier Durable des Marolles. Grâce à une méthode participative innovante et des critères environnementaux ambitieux, ce sont 7 intérieurs d’îlots et espaces publics de proximité qui feront prochainement peau neuve. Au total, 2.200.000€ seront investis pour co-construire dans le quartier un maillage d’espaces de vie de qualité, verdurisés, perméabilisés et conviviaux.

