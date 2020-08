Peines d’emprisonnement de 15 mois à 5 ans pour des cambrioleurs

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a prononcé vendredi des peines de prison de 15 et 20 mois et de 5 ans contre trois hommes tenus responsables de neuf cambriolages. Les trois hommes étaient principalement intéressés par le matériel de chantier, qu’ils revendaient après les faits. L’un d’eux, un homme de 43 ans, a déjà été condamné six fois pour des délits similaires. Il a écopé de la peine la plus lourde.

