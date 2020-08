Le Tapis de Fleurs mis à l’honneur avec un son et lumière ce week-end du 15 août

En raison du coronavirus, le Tapis de Fleurs du week-end du 15 août n’aura pas lieu comme habituellement à la Grand-Place. Pour rendre hommage à cette manifestation qui manque tant à Bruxelles et aux Bruxellois, StaySafe.Events, une initiative du secteur événementiel avec le soutien de la Ville de Bruxelles et Visit Brussels, diffusera ce samedi 15 août un son et lumière à la Grand’Place.

