Ganshoren: un repas caritatif pour aider les Libanais à Beyrouth

16/08 14:00 → 17/08 02:00

Ce dimanche après-midi et en début de nuit prochaine, des orages parfois violents pourront éclater par endroits. Les cumuls de pluie pourront à nouveau atteindre 10 à 30 l/m² en 1h. En cas d'orage, des chutes de grêle et des coups de vent pourront également se produire. En seconde partie de nuit, le temps devrait redevenir plus sec à partir de l'ouest.