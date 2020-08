17 restos ont reçu le label Good Food à Bruxelles cette année

Sandrine Belgrado et Victoria Lavenne, du Boentje Café à Schaerbeek. - D.R.

Cette année, 17 restaurateurs ont reçu le label Good Food. Ils sont donc désormais 70 à avoir rejoint la communauté Good Food. Ces restaurateurs proposent des fruits et légumes de saison, locaux, des produits bios, des plats végétariens tout en luttant contre le gaspillage alimentaire. Ils ont 1 à 3 toques selon les efforts fournis. Le label, gratuit pour les restaurateurs, est valable 3 ans. Cerise sur le gâteau: l’offre Good Food est de plus en plus variée.