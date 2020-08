Ixelles: 6 à 7 ans requis pour un «carnage» lors d’une tentative de meurtre

Six à sept ans requis devant le tribunal. - Phn

Le parquet de Bruxelles a requis mercredi dernier une peine de 6 à 7 ans de prison ferme à l’encontre de Bilel T. et Ilias Z. pour une tentative de meurtre commise chaussée de Wavre à Ixelles, le 15 février 2020. Le locataire de l’appartement où «le carnage» a eu lieu pour reprendre les termes du ministère public, ainsi que son cousin, Tony et Bruno D. encourent eux un an de prison pour abstention coupable, soit pour ne pas être venu en aide à la victime prénommée Abdellah.