Coronavirus: la situation se stabilise en Région bruxelloise

C’est une bonne nouvelle: le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes au Covid-19 a baissé de 15% en Belgique entre le 14 et le 20 août, par rapport à la semaine précédente. Mais on le sait, à Bruxelles, la situation est plus inquiétante qu’ailleurs. Heureusement, la courbe semble se stabiliser.

***** *** ******** ******** ******** ** ***** *** ************ ***** ** ****** ******** ********** ** * * ** ** ******* ****** **** ***** ******** *** ** ************* ** ******** ** ******* *********** ***** ** ** ** ** ** ****** *** ******** *** *********** *** *** ******** **** ******* *** ******* ** ** ******* ************* ** ****** *** *** *** ***** *********** **** ** ***** **** ** **** ******** ******* **** ***** ** ******* ************ ** ******** **** *** ***** ********** **** ** **** ********** ************* ***** ******** ******* *** *** ******** ***** ************ ** ********* ****** ** ****** ** ** ********** **** ***** *************** ** ****** ***** ** ******* ** ***** **** ** ********* *** ************ ** ** ********* ** ******** * **** ***** ******