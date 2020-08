En deux semaines, ils ont volé 26 nains de jardin: ils risquent un an de prison

Le parquet de Hal-Vilvorde a requis lundi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, un an de prison à l’encontre de deux hommes et une femme, prévenus pour vol. Le trio est poursuivi pour avoir dérobé des nains de jardin et autres ornements extérieurs à 26 reprises en deux semaines. On ignore ce qu’ils comptaient faire de ce butin pour le moins particulier.

** **** * **** ******** *** ***** ** ******* ** ****** ** ******* ******** **** ****** **** ******* ** ******* ********* ** **** ** **** ****** ** ******* **** *** ********* ** ****** ********** *** *********** *** ******** *** ****** *** ******** **** *** ****** ** ********* ******* ****** ******* *** ********** ****** ** ******** **** *** ********* ** ** **** *** ********** ** ****** * *********** ** ********* ** * ********** ** ************** *** ****** ** ***** ** ** ****** ***** *** ** ********* ** ************ *** ***** ********* *** ********* **** ***** *********** **** *** ********** ****** *** ****** ** ****** ********* *********** *** *** *** ****** **** ***** ** ** ******** ********** ** ****** ** ******* * ****** ***** *** ****** ** ****** ****** ** ****** *** ** ******** * ******* ** ********* ** ******** *** ****** **** ******* ** ******** *** ******* ** ** ******