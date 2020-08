Des Bruxellois lancent une pétition pour une consigne sur les canettes

Une vingtaine de citoyens soucieux de rendre Bruxelles «plus propre, durable et circulaire» ont lancé, lundi, une pétition à l’attention du parlement bruxellois en faveur d’un système de consigne sur les canettes et bouteilles en plastique. Une action similaire avait été précédemment menée en Wallonie et en Flandre, mais ces initiatives n’ont pas (encore) débouché sur la mise en place concrète d’un plan de consignation.

