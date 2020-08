Bruxelles: le «mutilateur» de la place d’Espagne écope de 4 ans avec sursis

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné ce lundi Mehdi A. à 4 ans de prison avec sursis pour avoir «mutilé» en un jeune homme, dans la nuit du 8 au 9 octobre 2016, place d’Espagne à Bruxelles. Six personnes ont roué la victime de coups de bouteilles et de ceintures afin de lui dérober son GSM et son portefeuille. Seul le prévenu a pu être identifié. Mehdi A. s’est refusé à donner les noms des complices de cette sauvagerie qui a duré quatre longues minutes.

** ******** ************* ** ********* * ********* ** ***** ***** ***** ** ** *** ***** ** ****** *** ****************** **** ****** **** ** *** ******* ** ********** *********** ****** *********** ** ***** ***** * ***** ******* ******** ** *** **** ******** ** ***** ****** **** ** **** ** * ** * ******* ***** *** ** ***** *********** ** ********** ********* *************** ********** **************** ** ************************ **** ********* *** **** ** ** **** ***** ***** ** ******** * ***** ****** ** ********** ** ***** ******** ************* ** ***** ***** ** ** *** ** **** *** ****** ***** ******** ******** ** ** ******* *** ** ** ********* *** ***** *** ** ***** ** ****** ******* *** *** ******* ** ************* **** ********* ** ** ******** ******** *** *** ******** *** *** *********************** ** ******* ******* ****** ******* ** **** ** ********** ** **** ** ****** ********* **** ****** ** **** ********** ** ***** ** *********** *********** ********* ********** ** *** ******* **** ****** ****** ******** ** **** ****** ** **** **** ** ******** *** * ******* ** ****** ** *** ** ** ************ **** *** ***** **** *** ***** *** *** ** *** ************* ** ****** ** ******** ***** ******** ***** ******* ****** ****** ** **** ***** * ***** ********* ** *********** ** ******* ****** ** ***** ***** *** *********** ******* **** ********* *** *** ** ***** ************ ** **** ****** *** ****** *** ***** *************** ** ************ ****** ****** ******** ** ** ******** *** ** **** *** ***** *********** ** ****** *** **** ****** ** ****** ***** ** ***** **** ****** ********* ********** ***** ** ********* ** ***** ******** ******* ******** ******* ** ****** ** *** *** ****** ************* ******* ** ******* ***** ******** ** ***** ******* ** ***** ** *********** **** ************* ************ ******** ** ** ********* ** ******** **** ************ ****** ****** ********** **** **** *** ********** **** ** *********** ** ******* ************** ** ** ****** *** ********* *** ** ******* ** ** ********* **** **** *** ****** ******** ***** ********** ** ******** ************* * ******** ** ** ******* ********* *** ** ****** ******* **** ** ************ ****** ****** ******** ****** ******** *** ********** ********* ** ************** ** ***** ** ********** ****** ************** ************ ** ***** ****** ** ******* ******* ****** ******** **************** ** ** ***** ** ***** ******** ********** * ********* ** ******** ************* ** ********** **